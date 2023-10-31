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Испания

Сегодня, 02:02

«Барселона» — о «Золотом мяче» Месси: «Он сделал это снова»

Сергей Разин
корреспондент
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«Барселона» в соцсетях поздравила форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с восьмым «Золотым мячом».

«Он сделал это снова. Восьмой «Золотой мяч». Семья «Барселоны» гордится тобой, Лео Месси», — говорится в сообщении каталонцев в X.

36-летний аргентинец обошел в голосовании Эрлина Холанна («Манчестер Сити») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), занявших второе и третье места соответственно.

В прошлом году Месси стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2). Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах мундиаля.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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