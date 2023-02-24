«Барселона» при Хави выиграла всего 4 матча в еврокубках

«Барселона» под руководством Хави выиграла всего 4 игры в 16 еврокубковых матчах. Команда принимала участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

43-летний специалист возглавил сине-гранатовых осенью 2021 года. Под его руководством каталонцы сыграли в 16 матчах в еврокубках, проиграли в шести встречах, в четырех одержали победу и шесть раз сыграли вничью.

В своей последней игре в Лиге Европы «Барселона» не смогла переиграть «Манчестер Юнайтед» (1:2) и покинула турнир.

В чемпионате Испании каталонская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков за 22 игры.