Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Сегодня, 11:25

«Барселона» примет «Айнтрахт» в Лиге чемпионов на «Камп Ноу»

Руслан Минаев
Стадион «Камп Ноу».
Фото Global Look Press

«Барселона» объявила о том, что матч против «Айнтрахта» в общем этапе Лиги чемпионов пройдет на реконструированном стадионе «Камп Ноу». Встреча состоится 9 декабря.

Решение принято после получения первой лицензии, которая предусматривает увеличение вместимости арены, включая боковую зону. В ближайшие дни клуб начнет продажу билетов.

Ранее каталонцы объявили, что на «Камп Ноу» пройдет матч 13-го тура Ла лиги против «Атлетика». Игра состоится 22 ноября.

Во время реконструкции «Камп Ноу», которая началась летом 2023 года, каталонская команда проводила домашние игры на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; проводят тренировку на &laquo;Камп Ноу&raquo;.«Барселона» возвращается на «Камп Ноу». Стадион реконструировали больше двух лет — доделывать будут еще дольше

