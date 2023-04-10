«Барселона» приостановила продление контракта с Дембеле из-за финансовых проблем

«Барселона» поставила на паузу переговоры о продлении контракта с французским нападающим Усманом Дембеле, сообщает испанская газета Sport. По информации источника, причиной стало затруднительное финансовое положение каталонского клуба и потолок зарплат в испанской лиге.

Текущий контракт Дембеле с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Руководство сине-гранатовых хочет его продлить, сам игрок тоже планирует остаться в команде. В прошлом году он уже отказался от повышения зарплаты и, вероятно, будет настаивать на большем количестве денег в новом соглашении.

Кроме того, 25-летний форвард выбыл на два месяца из-за травмы подколенного сухожилия. И хотя Хави рассчитывает на него, боссы клуба хотят посмотреть на его форму после возвращения.

В сезоне-2022/23 Дембеле принял участие в 28 матчах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передча. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.