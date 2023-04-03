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Испания

Сегодня, 14:37

«Барселона» привлекает спонсоров для финансирования возвращения Месси в команду

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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«Барселона» нацелена на возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси на «Камп Ноу», сообщает журналист Жерар Ромеро в соцсетях.

По информации источника, каталонская команда начала работу над сделками с крупными спонсорами, которые смогут помочь осуществить возвращение аргентинца в «Барселону».

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, что Месси готов к возращению в команду и ждет предложение от каталонского клуба.

35-летний нападающий выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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