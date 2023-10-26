«Барселона» продает пластиковые сиденья с «Камп Ноу» в качестве сувениров — цена от 99 евро

«Барселона» решила продать сиденья со стадиона «Камп Ноу», который на данный момент закрыт на реконструкцию, сообщает Marca.

По данным источника, речь идет о пластиковых местах, цена на которые варьируется от 99 до 299 евро (от 9767 до 29 500 рублей). Отмечается, что члены клуба могут забронировать себе в качестве сувениров места, на которых они смотрели матчи каталонцев.

Среди других сувениров капитанская повязка и футболка экс-форварда клуба Лионеля Месси, которую, в частности, можно приобрести за 2999 евро (около 296 тысяч рублей).

Реконструкция «Камп Ноу» обойдется «Барселоне» в 1 миллиард евро