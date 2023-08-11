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Испания

Сегодня, 13:53

«Барселона» продала акции холдинговой компании за 120 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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«Барселона» объявила о продажи части акций своей холдинговой компании Barca Vision (Bridgeburg).

Инвесторы приобрели в общей сложности 29,5 процента акций Barca Vision за 120 миллионов евро.

«Благодаря этой сделке «Барселона» успешно укрепляет концепцию клуба вместе со стратегическими партнерами, которые предоставляют знания и опыт для расширения возможностей бизнеса в цифровом мире спорта и развлечений», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Barca Vision — платформа «Барселоны», которая является частью стратегии по объединению цифрового сообщества клуба.

ФК Барселона
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