«Барселона» продлила контракт с Берналем, отступные — 500 миллионов евро

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Марком Берналем.

Новое соглашение с футболистом действует до конца июня 2026 года с возможностью продления еще на 3 года после того, как игроку исполнится 18 лет.

Сумма отступных, прописанная в контракте — 500 миллионов евро.

Берналь — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2024/25 17-летний испанец провел за команду 3 матча и не отличился результативными действиями.

В настоящий момент футболист восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена.