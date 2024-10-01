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Испания

Сегодня, 07:57

«Барселона» продлила контракт с Берналем, отступные — 500 миллионов евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Марк Берналь.
Фото Global Look Press
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«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Марком Берналем.

Новое соглашение с футболистом действует до конца июня 2026 года с возможностью продления еще на 3 года после того, как игроку исполнится 18 лет.

Сумма отступных, прописанная в контракте — 500 миллионов евро.

Берналь — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2024/25 17-летний испанец провел за команду 3 матча и не отличился результативными действиями.

В настоящий момент футболист восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена.

Футбол
ФК Барселона

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