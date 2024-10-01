Сегодня, 07:57
«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Марком Берналем.
Новое соглашение с футболистом действует до конца июня 2026 года с возможностью продления еще на 3 года после того, как игроку исполнится 18 лет.
Сумма отступных, прописанная в контракте — 500 миллионов евро.
Берналь — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2024/25 17-летний испанец провел за команду 3 матча и не отличился результативными действиями.
В настоящий момент футболист восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена.