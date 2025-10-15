«Барселона» продлила контракт с де Йонгом до 2029 года

15 октября, 18:16
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Френки де Йонгом.
Новое соглашение 28-летнего нидерландца рассчитано на 4 года — до конца сезона-2028/29.
Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне 28-летний нидерландец провел 8 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.
.Точный счёт Матчей.
*Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей
15.10.2025
Секир-башка
По нонешним временам - старожил клуба.
15.10.2025