«Барселона» продлила контракт с де Йонгом до 2029 года

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Френки де Йонгом. Новое соглашение 28-летнего нидерландца рассчитано на 4 года — до конца сезона-2028/29. Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне 28-летний нидерландец провел 8 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

.Точный счёт Матчей. *Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей 15.10.2025