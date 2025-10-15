Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

15 октября, 18:16

«Барселона» продлила контракт с де Йонгом до 2029 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Френки де Йонгом.

Новое соглашение 28-летнего нидерландца рассчитано на 4 года — до конца сезона-2028/29.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне 28-летний нидерландец провел 8 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

2

    15.10.2025

  Секир-башка

    По нонешним временам - старожил клуба.

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Френки де Йонг
    Футбол
    ФК Барселона
