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Испания

Сегодня, 13:47

«Барселона» продлила контракт с защитником Бальде

Ана Горшкова
Корреспондент
Алехандро Бальде.
Фото «Барселона».
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Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде продлил контракт с клубом до лета 2028 года, сообщает пресс-служба клуба.

Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

19-летний Бальде — воспитанник «Барселоны». Предыдущий контракт истекал летом 2024 года. В сезоне-2023/24 Бальде провел 5 матчей за клуб и не отличился результативными действиями

Источник: ФК Барселона
Футбол
ФК Барселона
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 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
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22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 - : -
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
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 - : -
24.09 22:00
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