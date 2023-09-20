«Барселона» продлила контракт с защитником Бальде

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде продлил контракт с клубом до лета 2028 года, сообщает пресс-служба клуба.

Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

19-летний Бальде — воспитанник «Барселоны». Предыдущий контракт истекал летом 2024 года. В сезоне-2023/24 Бальде провел 5 матчей за клуб и не отличился результативными действиями