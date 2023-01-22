«Барселона» продлит контракт с Маркосом Алонсо на один или два сезона

«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Маркосом Алонсо, сообщает Sport.es.

Принципиальное решение о продлении контракта с Алонсо уже принято — с ним подпишут соглашение сроком на один или два сезона. Ради перехода в «Барсу» летом он согласил на снижение зарплаты.

32-летний испанец хотел бы подписать новый контракт с «Барсой» сроком на 2 года, а клуб склоняется к тому, чтобы предложить игроку соглашение сроком на один сезон.

На счету защитника 2 гола в 17 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах в нынешнем сезоне.