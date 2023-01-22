«Барселона» продлит контракт с Маркосом Алонсо на один или два сезона

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«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Маркосом Алонсо, сообщает Sport.es.
Принципиальное решение о продлении контракта с Алонсо уже принято — с ним подпишут соглашение сроком на один или два сезона. Ради перехода в «Барсу» летом он согласил на снижение зарплаты.
32-летний испанец хотел бы подписать новый контракт с «Барсой» сроком на 2 года, а клуб склоняется к тому, чтобы предложить игроку соглашение сроком на один сезон.
На счету защитника 2 гола в 17 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования