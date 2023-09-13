«Барселона» продлит контракты с Бальде и Ямалем в ближайшее время

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что каталонский клуб в ближайшее время продлит контракты с защитником Алехандро Бальде и вингером Ламином Ямалем.

«Продления с Бальде и Ямалем уже идут по плану, они оба подпишут новые контракты. В ближайшие дни у вас обязательно будут новости», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

Ранее Деку подтвердил, что «Барселона» продлит контракт с главным тренером команды Хави.

19-летний Бальде и 16-летний Ямаль — воспитанники «Барселоны».

В сезоне-2023/24 Бальде провел 3 матча за клуб и не отличился результативными действиями, а Ямаль принял участие в 4 играх, в которых отдал 2 голевые передачи.