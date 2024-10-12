«Барселона» продолжает платить зарплату Месси, Альбе и Бускетсу

«Барселона» продолжает выплачивать часть зарплаты бывших игроков команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб все еще платит Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу. Все три игрока сейчас выступают за «Интер Майами». Клуб все еще не рассчитался с футболистами по отсроченным платежам за период пандемии коронавируса. Ожидается, что выплаты будут завершены к концу сезона-2024/25.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Альба и Бускетс покинули команду год спустя.