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Сегодня, 11:38

«Барселона» продолжает платить зарплату Месси, Альбе и Бускетсу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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«Барселона» продолжает выплачивать часть зарплаты бывших игроков команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб все еще платит Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу. Все три игрока сейчас выступают за «Интер Майами». Клуб все еще не рассчитался с футболистами по отсроченным платежам за период пандемии коронавируса. Ожидается, что выплаты будут завершены к концу сезона-2024/25.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Альба и Бускетс покинули команду год спустя.

Жорди Альба
Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона

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