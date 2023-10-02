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Испания

Сегодня, 06:59

«Барселона» прописала отступные в один миллиард евро в новом контракте 16-летнего Ямала

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новый контракт вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с клубом будет включать пункт об отступных в размере одного миллиарда евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, официальное объявление о новом соглашении ожидается в понедельник, 2 октября. Контракт с 16-летним футболистом будет рассчитан до июня 2026 года.

16-летний Ямаль — воспитанник «Барселоны». Его действующий контракт истекают летом 2024 года. В сезоне-2023/24 испанец принял участие в 9 матчах, в которых отдал 2 голевые передачи.

Ламин Ямаль
ФК Барселона
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