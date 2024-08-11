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Сегодня, 17:10

«Барселона» просит Лангле снизить требования по зарплате для ухода из клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» просит защитника команды Клемана Лангле снизить свою заработную плату для того, чтобы он смог покинуть клуб, сообщает Marca.

По данным источника, у француза есть несколько предложений, в том числе от «Атлетико» и «Вильярреала». Но для этих клубов большой проблемой является высокая зарплата 29-летнего игрока. По контракту с сине-гранатовыми, который рассчитан до лета 2026 года, Лангле получает чуть более 16 миллионов евро.

Сообщается, что «Барселона» хочет, чтобы защитник принял решение о будущем на следующей неделе, и призвала его снизить свои финансовые требования. В клубе учитывают тот факт, что даже в случае аренды им придется выплачивать игроку часть зарплаты.

Сезон-2023/24 Лангле провел в аренде в «Астон Вилле». Он сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: Marca
Клеман Лангле
ФК Барселона
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