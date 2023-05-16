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Испания

16 мая, 00:18

«Барселона» провела чемпионский парад в Каталонии после победы в чемпионате Испании

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Барселоны» и болельщики клуба на параде в честь победы команды в чемпионате Испании.
Фото Reuters
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Футболисты и тренеры «Барселоны» приняли участие в параде, посвященном победе команды в чемпионате Испании.

Игроки проехались по Барселоне в праздничном кортеже от домашнего стадиона «Камп Ноу» до Триумфальной арки. Как сообщает Sport.es, во время мероприятия на улицу вышли 76 тысяч болельщиков, которые сопровождали автобус с футболистами клуба.

Болельщики на&nbsp;улицах Барселоны.

Помимо мужской команды в параде приняла участие и женская команда «Барселоны», которая также стала чемпионом Испании в этом сезоне.

Мужская команда «Барселоны» выиграла ла лигу в 27-й раз в истории, женская команда стала чемпионом страны в восьмой раз.

Футбол
ФК Барселона
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