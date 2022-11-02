«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Павару

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в «Барселоне». Как сообщает Sport.es, каталонский клуб рассматривает возможность покупки игрока летом 2023 года.

По данным французских СМИ, 26-летний француз не намерен продлевать контракт с «Баварией», который истекает в 2024 году. Защитник не собирается делать это в том числе из-за напряженных отношений с главным тренером мюнхенцев Юлианом Нагельсманном.

«Барселона» продолжает искать игрока на позицию правого защитника, поскольку Эктор Бельерин не впечатлил руководство клуба и главного тренера Хави.

Ранее появилась информация о том, что на Павара претендует «Атлетико».

В текущем сезоне он провел за «Баварию» 18 матчей, в которых забил 4 гола во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Павара в 30 миллионов евро.