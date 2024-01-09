«Барселона»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Барселона» Хави сыграет пять матчей в январе

В январе «Барселона» тренера Хави проведет пять матчей. «СЭ» публикует информацию с расписанием игр каталонцев и вариантами просмотра трансляций. Время начала — московское.

Расписание матчей «Барселоны» в январе 2024 года

11 января. 22.00. 1/2 финала Суперкубка Испании. «Барселона» — «Осасуна»

17 января. 20.00. 1/8 финала Кубка Испании. «Унионистас» — «Барселона»

21 января. 20.30. Ла лига. «Бетис» — «Барселона»

27 января. 20.30. Ла лига. «Барселона» — «Вильярреал»

30 января. 23.00. Ла лига. «Барселона» — «Осасуна»

Сине-гранатовые после 19 туров занимают третье место с 41 баллом в турнирной таблице чемпионата Испании.

Смотреть матчи ла лиги с участием «Барселоны» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Игры Кубка и Суперкубка страны команды Хави показывают в прямом эфире на каналах холдинга «Матч». «СЭ» на своем сайте в матч-центре ведет онлайн-трансляции ключевых событий игр Испании.

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