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Сегодня, 11:55

«Барселона»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Барселона» Хави сыграет пять матчей в январе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Хави.
Хави.
Фото AFP
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В январе «Барселона» тренера Хави проведет пять матчей. «СЭ» публикует информацию с расписанием игр каталонцев и вариантами просмотра трансляций. Время начала — московское.

Расписание матчей «Барселоны» в январе 2024 года

  • 11 января. 22.00. 1/2 финала Суперкубка Испании. «Барселона» — «Осасуна»
  • 17 января. 20.00. 1/8 финала Кубка Испании. «Унионистас» — «Барселона»
  • 21 января. 20.30. Ла лига. «Бетис» — «Барселона»
  • 27 января. 20.30. Ла лига. «Барселона» — «Вильярреал»
  • 30 января. 23.00. Ла лига. «Барселона» — «Осасуна»

Сине-гранатовые после 19 туров занимают третье место с 41 баллом в турнирной таблице чемпионата Испании.

Смотреть матчи ла лиги с участием «Барселоны» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Игры Кубка и Суперкубка страны команды Хави показывают в прямом эфире на каналах холдинга «Матч». «СЭ» на своем сайте в матч-центре ведет онлайн-трансляции ключевых событий игр Испании.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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