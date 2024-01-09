«Барселона»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Сегодня, 11:55
В январе «Барселона» тренера Хави проведет пять матчей. «СЭ» публикует информацию с расписанием игр каталонцев и вариантами просмотра трансляций. Время начала — московское.
Сине-гранатовые после 19 туров занимают третье место с 41 баллом в турнирной таблице чемпионата Испании.
Смотреть матчи ла лиги с участием «Барселоны» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Игры Кубка и Суперкубка страны команды Хави показывают в прямом эфире на каналах холдинга «Матч». «СЭ» на своем сайте в матч-центре ведет онлайн-трансляции ключевых событий игр Испании.
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