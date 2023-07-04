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Испания

Сегодня, 09:40

«Барселона» рассматривает Нико Гонсалеса в качестве замены Де Йонгу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны детали будущего полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалес, который минувший сезоне провел в аренде в «Валенсии».

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер каталонцев Хави ждет 21-летнего игрока на предсезонке, чтобы оценить его форму и игру. Он не исключает вариант того, что Нико останется в команде и рассматривает его как замену Френки де Йонгу. Гонсалес хочет добиться успеха в «Барселоне».

Также, по данным источника, испанским футболистом интересуются «Бетис», «Валенсия», которая хотела бы продлить его аренду еще на один сезон, «Порту» и «Вулверхэмптон». Через несколько недель его будущее станет более определенным.

В сезоне-2022/23 Гонсалес сыграл за «Валенсию» 26 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
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ФК Барселона
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