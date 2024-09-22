«Барселона» рассматривает трех форвардов на замену Левандовскому, в их числе Холанн

«Барселона» рассматривает возможность приглашения троих нападающих, которые могут стать заменой для форварда каталонцев Роберта Левандовского.

Как утверждает портал Sport.es, клуб начал активную работу по поиску игрока, который сможет заменить польского нападающего на поле в ближайшее время. Контракт 36-летнего Левандовского истекает летом 2026 года.

Одним из приоритетных вариантов является форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. «Барселона рассчитывает снизить цену на игрока благодаря возможным санкциям к его нынешнему клубу со стороны АПЛ в связи с финансовыми нарушениями. Рыночная стоимость норвежского нападающего составляет 180 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Также в списке кандидатов фигурирует форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш. 26-летний швед забил 52 гола в 57 матчах за португальский клуб, сумма его трансфера может составить около 100 миллионов евро. Помимо «Барселоны» им интересуются такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «ПСЖ».

Третий фаворит каталонцев — словацкий форвард «РБ Лейпциг» Бенджамин Шешко, который недавно отклонил предложение «Арсенала» и продлил контракт с немецким клубом до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.