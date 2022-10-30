«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Байера» Диаби

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«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Байера» Муссы Диаби на следующий сезон, сообщает Fichajes.
По информации источника, игрок каталонской команды Ферран Торрес планирует покинуть клуб в следующем сезоне в поисках большего игрового времени, и поэтому клуб рассматривает Диаби в качестве его замены.
Летом сообщалось, что у 22-летнего Торрес было предложение от «Арсенала». Он принял участие в 15 матчах «Барселоны» в этом сезоне, забил три гола и одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, отступные — один миллиард евро.
23-летний Диаби в сезоне-2022/23 сыграл за «Байер» 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
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