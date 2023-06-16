«Барселона» рассматривает возможность продажи 49 процентов клуба частному инвестфонду

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«Барселона» может воспользоваться частными инвестициями, чтобы решить финансовые проблемы.
«Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае большая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово. «Барса» рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная», — заявил журналист El Chiringuito Хосе Альварес.
По данным источника, катарские или саудовские инвесторы могут завладеть частью «Барселоны». Каталонцы рассматривают возможность продажи 49 процентов клуба частному инвестиционному фонду, чтобы справиться с финансовыми проблемами. Для этого президент «Барселоны» Жоан Лапорта в последние недели посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.
Сейчас «Барселона» полностью принадлежит сосьес, то есть членам клуба, и не является коммерческой организацией.