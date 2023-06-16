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Испания

Сегодня, 17:56

«Барселона» рассматривает возможность продажи 49 процентов клуба частному инвестфонду

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» может воспользоваться частными инвестициями, чтобы решить финансовые проблемы.

«Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае большая доля клуба по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово. «Барса» рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная», — заявил журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

По данным источника, катарские или саудовские инвесторы могут завладеть частью «Барселоны». Каталонцы рассматривают возможность продажи 49 процентов клуба частному инвестиционному фонду, чтобы справиться с финансовыми проблемами. Для этого президент «Барселоны» Жоан Лапорта в последние недели посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.

Сейчас «Барселона» полностью принадлежит сосьес, то есть членам клуба, и не является коммерческой организацией.

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ФК Барселона
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