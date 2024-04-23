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Испания

Сегодня, 21:36

«Барселона» рассматривает возможность продажи де Йонга летом 2024 года

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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть каталонский клуб ближайшим летом, сообщает Relevo.

Согласно данным источника, руководство сине-гранатовых готово продать 26-летнего хавбека за 60-70 миллионов евро. При этом сам футболист не планирует покидать команду.

Сегодня, 23 апреля, стало известно о том, что де Йонг выбыл до конца текущего сезона из-за травмы голеностопа, полученной в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:3).

Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года. Всего за клуб он провел 213 матчей, забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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