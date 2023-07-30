«Барселона» рассматривает возможность расторжения контракта с Дестом

«Барселона» может расторгнуть контракт с защитником Серджиньо Дестом, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, каталонцы готовы пойти на эту меру, если ни один клуб не сделает предложение по 22-летнему американцу.

Дест выступает за «Барселону» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник играл на правах аренды за «Милан». Он провел 14 матчей за итальянский клуб, не отметившись результативными действиями.

Контракт Деста с «Барселоной» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.