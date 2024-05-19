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Сегодня, 14:15

«Барселона» — «Райо Вальекано»: время начала и где смотреть трансляцию матча ла лиги

«Барселона» и «Райо Вальекано» сыграют 19 мая в матче ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Барселоны» Рафинья (слева) и Ламин Ямаль.
Рафинья (слева) и Ламин Ямаль.
Фото AFP
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«Барселона» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу 19 мая. Встреча на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса начнется в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры ла лиги «Барселона» — «Райо Вальекано» пройдет в прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко» для всех зрителей с подпиской. Начало — в 20.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния «Барселоны» и «Райо «Вальекано».

«Барселона» под руководством Хави набрала 79 очков и идет на втором месте в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» с главным тренером Иньиго Пересом находится на 15-й строчке с 38 баллами.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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