«Барселона» обыграла «Реал», Кессье забил победный гол на 90+2-й минуте

«Барселона» в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграла «Реал» со счетом 2:1.

Первыми на девятой минуте отличились мадридцы: гол в свои ворота забил Рональд Араухо. Затем на 45-й минуте Сержи Роберто сравнял счет, а на 90+2-й минуте Франк Кессье забил победный мяч.

При этом на 81-й минуте Марко Асенсио забил гол, однако главный арбитр при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

После этого матча «Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал» с 56 очками — на второй строчке.