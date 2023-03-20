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«Барселона» обыграла «Реал», Кессье забил победный гол на 90+2-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
19 марта. «Барселона» — «Реал» (2:1).
Фото AFP
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«Барселона» в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграла «Реал» со счетом 2:1.

Первыми на девятой минуте отличились мадридцы: гол в свои ворота забил Рональд Араухо. Затем на 45-й минуте Сержи Роберто сравнял счет, а на 90+2-й минуте Франк Кессье забил победный мяч.

При этом на 81-й минуте Марко Асенсио забил гол, однако главный арбитр при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

После этого матча «Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реал» с 56 очками — на второй строчке.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:1
Реал

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ФК Барселона
ФК Реал
3
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