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Сегодня, 23:00

«Барселона» — «Реал»: дата финала Кубка Испании, время начала, где смотреть трансляцию

«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании 25 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Барселоны» и «Реала».
Фото Getty Images
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«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании сезона 2024/2025 в субботу, 25 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающей встречи. Ключевые события противостояния «Барселона» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

Действующий победитель Кубка короля — «Атлетик» Бильбао.

Каталонцы становились обладателями трофея 31 раз, сливочные — 20.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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