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«Барселона» — «Реал»: началась трансляция финала Кубка Испании

Началась прямая трансляция финала Кубка Испании
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Getty Images
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Началась прямая трансляция финала Кубка Испании, в котором сыграют «Барселона» и «Реал». Матч проходит на стадионе «Эстадио Де Ла Картуха» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция решающей встречи. Ключевые события противостояния «Барселона» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
Реал

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

В истории личных встреч в рамках Кубка короля преимущество у каталонцев — 16 побед против 13, еще восемь игр завершились вничью.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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