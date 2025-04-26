«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля. Матч примет стадион «Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Испании. Ключевые события игры «Барселона» — «Реал» можно отслеживать также в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире бесплатно показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ». Также смотреть класико можно на канале «Матч! Футбол 2», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеэфира).

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

«Барселона» становилась победителем Кубка Испании 31 раз, в то время как у «Реала» — 20.