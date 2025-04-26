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«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция финального матча Кубка Испании

«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля. Матч примет стадион «Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;Барселона&raquo; и &laquo;Реал&raquo; сыграют в&nbsp;финале Кубка Испании в&nbsp;субботу, 26&nbsp;апреля.«Барселона» — «Реал», информация о финале Кубка Испании: дата, составы, где смотреть трансляцию

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Испании. Ключевые события игры «Барселона» — «Реал» можно отслеживать также в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире бесплатно показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ». Также смотреть класико можно на канале «Матч! Футбол 2», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеэфира).

Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
Реал

«Барселона» становилась победителем Кубка Испании 31 раз, в то время как у «Реала» — 20.

ФК Барселона
ФК Реал
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