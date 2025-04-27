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Судейство

Сегодня, 01:24

«Барселона» — «Реал»: Рафинья обманул судью, но не ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Рафинья.
Фото Global Look Press
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На 90+6-й минуте финального матча Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Рафинье удалось обмануть судью Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа — тот назначил пенальти в ворота «Королевского клуба», решив, что Рауль Асенсио с фолом остановил проход каталонца.

К счастью для мадридцев, в действия рефери вмешался ВАР, который провел проверку и обнаружил, что футболист сине-гранатовых симулировал.

В итоге после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов на мониторе у поля де Бургос Бенгоэчеа правильно отменил свое первоначальное решение и вынес Рафинье предупреждение за неспортивное поведение.

Эпизод матча «Барселона» — «Реал».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Барселона» — «Реал».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Барселона» — «Реал».
Фото Скриншот трансляции
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Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
ФК Реал
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