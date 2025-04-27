Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:46

«Барселона» в дополнительное время победила «Реал» и стала обладателем Кубка Испании

Сергей Разин
корреспондент
26 апреля. «Барселона» победила «Реал» (3:2 д.в.).
Фото AFP
Telegram Дзен

«Барселона» в финале Кубка Испании обыграла в дополнительное время «Реал» со счетом 3:2.

На 28-й минуте Педри открыл счет. На 70-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет, а через 7 минут Орельен Тчуамени вывел мадридцев вперед. На 84-й минуте Ферран Торрес сделал счет 2:2.

На 90+6-й минуте арбитр встречи отменил пенальти в ворота мадридцев после видеоопросмотра, Рафинья получил желтую карточку за симуляцию. Победный гол на 116-й минуте забил Жюль Кунде. На 120+3-й минуте замененный Антонио Рюдигер получил красную карточку.

«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).

Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
3:2
Реал

36
ФК Барселона
ФК Реал
Читайте также
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя