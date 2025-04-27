«Барселона» в дополнительное время победила «Реал» и стала обладателем Кубка Испании

«Барселона» в финале Кубка Испании обыграла в дополнительное время «Реал» со счетом 3:2.

На 28-й минуте Педри открыл счет. На 70-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет, а через 7 минут Орельен Тчуамени вывел мадридцев вперед. На 84-й минуте Ферран Торрес сделал счет 2:2.

На 90+6-й минуте арбитр встречи отменил пенальти в ворота мадридцев после видеоопросмотра, Рафинья получил желтую карточку за симуляцию. Победный гол на 116-й минуте забил Жюль Кунде. На 120+3-й минуте замененный Антонио Рюдигер получил красную карточку.

«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).