«Барселона» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Испании

5 апреля «Барселона» примет «Реал» на своем поле в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало — в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru по этой ссылке. Трансляция начнется в 21.45 (мск).

Победитель пары «Барселона» — «Реал» выйдет в финал Кубка Испании, в котором встретится с «Осасуной».