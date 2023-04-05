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Сегодня, 20:30

«Барселона» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию ответного матча 1/2 финала Кубка Испании

Иван Торопцев
Корреспондент
«Барселона» — «Реал».
Фото Global Look Press
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5 апреля «Барселона» примет «Реал» на своем поле в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало — в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru по этой ссылке. Трансляция начнется в 21.45 (мск).

Победитель пары «Барселона» — «Реал» выйдет в финал Кубка Испании, в котором встретится с «Осасуной».

Испания. Кубок. 1/2 финала
05 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
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