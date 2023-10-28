«Барселона» и «Реал» сыграют в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал» будет доступна в прямом эфире в Оkko Sport. Ключевые события игры будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В турнирной таблице ла лиги «Реал» (25 очков и 2-е место) и «Барселона» (24 очка и 3-е место) идут совсем рядом.

В последних 4 матчах ла лиги команда дважды обменялись победами и поражениями. В исторической перспективе «Реал» побеждал в 102 матчах, «Барселона» — в 100, еще 52 раза была зафиксирована ничья.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде