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«Барселона» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги

Матч 11-го тура ла лиги «Барселона» — «Реал» начнется в 17:15
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Барселона» — «Реал».
Фото USA Today Sports
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«Барселона» и «Реал» сыграют в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал» будет доступна в прямом эфире в Оkko Sport. Ключевые события игры будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В турнирной таблице ла лиги «Реал» (25 очков и 2-е место) и «Барселона» (24 очка и 3-е место) идут совсем рядом.

В последних 4 матчах ла лиги команда дважды обменялись победами и поражениями. В исторической перспективе «Реал» побеждал в 102 матчах, «Барселона» — в 100, еще 52 раза была зафиксирована ничья.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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