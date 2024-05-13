«Барселона» победила «Реал Сосьедад» и вышла на второе место в ла лиге

«Барселона» дома победила «Реал Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 2:0.

У хозяев гол с игры на 40-й минуте забил Ламин Ямаль, а в добавленное время Рафинья реализовал пенальти и удвоил преимущество сине-гранатовых.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 79-й минуте встречи, заменив Браиса Мендеса, и не отметился результативными действиями.

После этой игры «Барселона» с 76 очками поднялась на второе место в турнирной таблице ла лиги, обогнав «Жирону» (75). «Реал Сосьедад» (54 балла) идет на 7-й строчке.