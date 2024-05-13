«Барселона» примет «Реал Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании в понедельник, 13 мая. Игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне, Испания. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Ключевые события игры «Барселона» — «Реал Сосьседад» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Барселона» набрала 73 очка в 34 турах и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. В активе «Реал Сосьедад» 54 балла, команда идет на седьмом месте чемпионата Испании.

Рассудит матч бригада во главе с Гильермо Куадра Фернандесом.

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