«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании

«Барселона» и «Реал» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Бускетс, Левандовски, Маркос Алонсо, Кессье, Роберто, Рафинья, Кунде, Бальде, Гави.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Карвахаль, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.

Первая игра между командами завершилась победой «Барселоны» (1:0).

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 5 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени.