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Сегодня, 01:47

«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нападающий «Реала» Эндрик.
Фото USA Today Sports
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«Барселона» и «Реал» объявили составы на товарищеский матч.

Игра пройдет в Нью-Джерси (США) на стадионе «Метлайф».

«Барселона»: тер Штеген, Валле, Кристенсен, И. Мартинес, Бальде, Эрнандес, Берналь, Касадо, Торре, Левандовски, Дельгадо.

Запасные: Астралага, Кочен, Пенья, Араухо, Домингес, Г. Фернандес, Т. Фернандес, Юньент, Мартин, Ольмедо, Витор Роке, Гюндоган, Дарвих, Куэнка, Ленгле, Рафинья, Файе, Фарт.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Рюдигер, Гарсия, Модрич, Мартен, Себальос, Гюлер, Эндрик, Диас.

Запасные: Фран, Лунин, Паз, Рамон, Асенсио, Вальехо, Винисиус, Де Леон, Латаса, Лоренцо, Х. Мартинес, Обрадор, Родриго.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится в воскресенье, 4 августа и начнется в 2.00 (мск).

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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