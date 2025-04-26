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«Барселона» — «Реал»: Ямаль, Беллингем, Винисиус начнут матч с первых минут, Мбаппе остался в запасе

Алина Савинова
Педри (слева) и Винисиус Жуниор (справа).
Фото Global Look Press
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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на финал Кубка Испании.

Матч пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и начнется в 23.00 по московскому времени.

Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе остался в запасе на игру.

«Барселона»: Щенсны, Мартин, Мартинес, Кубарси, Кунде, де Йонг, Педри, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Торрес.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».

Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
Реал

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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