«Барселона» — «Реал»: Ямаль, Беллингем, Винисиус начнут матч с первых минут, Мбаппе остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на финал Кубка Испании.

Матч пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и начнется в 23.00 по московскому времени.

Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе остался в запасе на игру.

«Барселона»: Щенсны, Мартин, Мартинес, Кубарси, Кунде, де Йонг, Педри, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Торрес.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».