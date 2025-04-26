Сегодня, 21:53
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на финал Кубка Испании.
Матч пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и начнется в 23.00 по московскому времени.
Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе остался в запасе на игру.
«Барселона»: Щенсны, Мартин, Мартинес, Кубарси, Кунде, де Йонг, Педри, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Торрес.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».