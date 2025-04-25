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25 апреля, 23:00

«Барселона» — «Реал»: трансляция финала Кубка Испании начнется в 23.00 мск 26 апреля

«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Кубка Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала Кубка Испании. Ключевые события игры «Барселона» — «Реал» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального телеканала).

Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
Реал

В полуфинале «Барселона» победила «Атлетико» (по сумме двух встречи — 4:4, 1:0), а «Реал» — «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4 дополнительное время).

Обладателем Кубка Испании-2024 стал «Атлетик» из Бильбао, победивший в финале «Мальорку».

ФК Барселона
ФК Реал
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