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«Барселона» — «Реал»: во сколько начало и где смотреть матч

Матч 11-го тура ла лиги «Барселона» — «Реал» начнется 28 октября в 17:15
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Барселона» — «Реал».
Фото USA Today Sports
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«Барселона» сыграет против «Реала» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 28 октября. Игра состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Реал» будет доступна в прямом эфире в Оkko Sport.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 25 очков после 10 туров. «Барселона» находится на третьей строчке, имея в своем активе 24 очка.

Последняя очная игра соперников прошла 30 июля 2023 года. Тогда в рамках товарищеского матча победу одержала «Барселона» со счетом 3:0.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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