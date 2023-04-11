«Барселона» рискует потерять Гави летом, игрок может бесплатно перейти в «Челси»

Как сообщает Diario AS, «Челси» провел переговоры с агентом Гави перед возможным переходом полузащитника «Барселоны» этим летом.

Несмотря на подписание нового долгосрочного контракта в сентябре прошлого года, будущее Гави в Каталонии еще не определено на 100 процентов. Имя воспитанника сине-гранатовых на слуху у многих ведущих европейских клубов. Первая встреча «синих» и представителя игрока завершилась положительно, и после нее были запланированы дополнительные переговоры.

Из-за продолжающихся финансовых проблем «Барселоны» последний контракт Гави еще не вступил в силу. Сине-гранатовые должны зарегистрировать футболиста в качестве игрока основной команды к июлю, но для этого им нужно высвободить средства для прохождения потолка зарплат. Если это не будет сделано, 18-летний хавбек может покинуть клуб бесплатно.

«Челси» готов сделать Гави большое предложение и подписать бывшего тренера сборной Испании Луиса Энрике в качестве главного тренера, что может дополнительно смотивировать игрока перейти в лондонский клуб.