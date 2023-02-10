«Барселона» считает защитника Кристенсена идеальным приобретением

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Руководство «Барселоны» считает защитника Андреаса Кристенсена идеальным приобретением для клуба, сообщает Sport.es.
По информации издания, боссы и тренерский штаб команды удивлены тем, как игрок быстро адаптировался в клубе. Также Хави считает футболиста профессионалом высшего уровня.
26-летний датчанин перешел в каталонскую команду летом 2022 в статусе свободного агента. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне он сыграл 17 матчей и отдал одну результативную передачу.