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Испания

Сегодня, 13:32

«Барселона» сделала заявление об операции тер Штегена

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление, связанное с тем, что голкипер команды Марк-Андре тер Штеген перенес операцию.

«Тер Штеген успешно прошел лечение из-за проблем с нижней частью спины. От темпов восстановления будет зависеть доступность игрока», — говорится в заявлении.

Из-за болей вратарь пропустил последние 3 матча «Барселоны». Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24 пройдет 18 декабря в Ньоне. Первые матчи запланированы на февраль.

Тер Штеген в текущем сезоне сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
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