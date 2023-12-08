«Барселона» сделала заявление об операции тер Штегена

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление, связанное с тем, что голкипер команды Марк-Андре тер Штеген перенес операцию.

«Тер Штеген успешно прошел лечение из-за проблем с нижней частью спины. От темпов восстановления будет зависеть доступность игрока», — говорится в заявлении.

Из-за болей вратарь пропустил последние 3 матча «Барселоны». Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24 пройдет 18 декабря в Ньоне. Первые матчи запланированы на февраль.

Тер Штеген в текущем сезоне сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.