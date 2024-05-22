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Сегодня, 16:17

Представители «Барселоны» сегодня проведут переговоры с Фликом в Лондоне

Виктория Кравченко
Ханс-Дитер Флик.
Фото Global Look Press
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Руководство «Барселоны» и немецкий тренер Ханси Флик проведут сегодня, 22 мая, встречу в Лондоне, сообщает Diario Sport.

По данным источника, спортивный директор каталонцев Деку и координатор по футболу Боян Кркич вылетели в Англию на переговоры с бывшим тренером «Баварии» и его агентом Пини Захави. Встреча состоится в ближайшие часы.

На переговорах будет обсуждаться назначение Флика тренером «Барсы», если клуб решил уволить Хави. Однако это решение пока не принято.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В текущем сезоне его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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