Представители «Барселоны» сегодня проведут переговоры с Фликом в Лондоне

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Руководство «Барселоны» и немецкий тренер Ханси Флик проведут сегодня, 22 мая, встречу в Лондоне, сообщает Diario Sport.
По данным источника, спортивный директор каталонцев Деку и координатор по футболу Боян Кркич вылетели в Англию на переговоры с бывшим тренером «Баварии» и его агентом Пини Захави. Встреча состоится в ближайшие часы.
На переговорах будет обсуждаться назначение Флика тренером «Барсы», если клуб решил уволить Хави. Однако это решение пока не принято.
Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В текущем сезоне его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.