«Барселона» и «Сельта» сыграют в чемпионате Испании 19 апреля

«Барселона» и «Сельта» сыграют в 32-м туре чемпионата Испании в субботу, 19 апреля. Начало матча на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Каталония) — в 17.15 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Сельта» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире встречу ла лиги покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 17.10 мск, за пять минут до игры.

Испания. Ла лига. 32-й тур.

19 апреля, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

В чемпионате Испании-2024/25 «Барселона» набрала 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице, в предыдущей игре лиги каталонцы победили «Леганес» (1:0). У «Сельты» — 43 очка и седьмое место, 12 апреля «кельты» уступили «Эспаньолу» (0:2).