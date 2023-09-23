«Барселона» победила «Сельту», проигрывая 0:2 к 80-й минуте

«Барселона» дома обыграла «Сельту» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 3:2.

Счет в игре открыл форвард гостей Йорген Странд Ларсен на 19-й минуте, а на 76-й минуте Анастасиос Дувикас удвоил преимущество «Сельты».

На 81-й минуте форвард «Барсы» Роберт Левандовски отыграл один мяч, а через семь минут он оформил дубль и сравнял счет в матче. На 89-й минуте гол защитника Жоау Канселу принес каталонской команде победу.

«Барселона» набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» находится на 17-й строчке (4 очка).