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Сегодня, 20:00

«Барселона» — «Севилья»: прямая трансляция матча ла лиги

«Барселона» на своем поле примет «Севилью» 29 сентября в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Барселона&amp;quot;.
Фото AFP
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«Барселона» на своем поле примет «Севилью» в 8-м туре чемпионата Испании в пятницу, 29 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Барселона» — «Севилья» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Севилья

«Барселона» набрала 17 очков в семи турах и занимает текущую третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Севильи» 7 баллов и 14-е место.

Последний очный матч между соперниками состоялся в феврале текущего года. Тогда победу одержала «Барселона» — со счетом 3:0.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
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