«Барселона» разгромила «Севилью»

«Барселона» дома разгромила «Севилью» в матче 10-го тура ла лиги — 5:1.

У хозяев по два гола забили Роберт Левандовски и Пабло Торре, еще один мяч на счету Педри, которому ассистировал Ламин Ямаль. У гостей отличился Станис Идумбо.

Во втором тайме в составе каталонцев на поле появился полузащитник Гави, который из-за травмы колена не играл с ноября 2023 года.

«Барселона» одержала девятую победу в десяти матчах сезона ла лиги. Команда Ханса-Дитера Флика лидирует в таблице с 27 очками. «Севилья» с 12 очками — на 13-й строчке.

26 октября «Барселона» сыграет на выезде с «Реалом» в 11-м туре ла лиги, «Севилья» сыграет в гостях с «Эспаньолом» 25-го числа.