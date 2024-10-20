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Испания

20 октября, 23:58

«Барселона» разгромила «Севилью»

Руслан Минаев
«Барселона» победила «Севилью» в ла лиге — 5:1. 20 октября 2024 года.
Фото Reuters
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«Барселона» дома разгромила «Севилью» в матче 10-го тура ла лиги — 5:1.

У хозяев по два гола забили Роберт Левандовски и Пабло Торре, еще один мяч на счету Педри, которому ассистировал Ламин Ямаль. У гостей отличился Станис Идумбо.

Во втором тайме в составе каталонцев на поле появился полузащитник Гави, который из-за травмы колена не играл с ноября 2023 года.

«Барселона» одержала девятую победу в десяти матчах сезона ла лиги. Команда Ханса-Дитера Флика лидирует в таблице с 27 очками. «Севилья» с 12 очками — на 13-й строчке.

26 октября «Барселона» сыграет на выезде с «Реалом» в 11-м туре ла лиги, «Севилья» сыграет в гостях с «Эспаньолом» 25-го числа.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
20 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
5:1
Севилья

ФК Барселона
ФК Севилья

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