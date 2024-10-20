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«Барселона» — «Севилья»: смотреть трансляцию матча ла лиги онлайн

«Барселона» встретится с «Севильей» в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Барселона» встретится с «Севильей» в матче 10-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до игры и также доступна на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Барселона» — «Севилья» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
20 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Севилья

В чемпионате Испании «Барселона» делит первое место с «Реалом», сыграв на один матч меньше: мадридцы после вчерашней победы над «Сельтой» (2:1) догнали сине-гранатовых — по 24 очка. «Севилья» набрала 12 очков.

В предыдущем туре ла лиги «Барселона» победила «Алавес» (3:0), а «Севилья» выиграла дерби у «Бетиса» (1:0).

Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья

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