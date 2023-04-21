«Барселона» собирается подписать Месси до начала предсезонного тура по США

«Барселона» намерена завершить подписание контракта с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси до начала предсезонного тура команды по США, сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что в руководстве сине-гранатовых рассматривают варианты, которые помогут им зарегистрировать аргентинца в ла лиге.

Вчера, 20 апреля, появилась информация, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.